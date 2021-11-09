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    09 ноября 2021, 14:37

    Спецпосланник США провел встречу с премьер-министром Йемена

    RT: спецпосланник США призвал жителей Йемена покончить с войной и начать реформы

    Оксана Лавнюженко

    Спецпосланник США Тим Лендеркинг встретился в Йемене с премьер-министром Маином Абдулмаликом Саидом. Об этом написал RT со ссылкой на сообщение Госдепартамента США.

    К переговорам двух сторон также присоединилась поверенный в делах США в Йемене Кэти Уэстли.

    «Во время визита они встретились с премьер-министром Маином Абдулмаликом Саидом, министром иностранных дел Ахмедом бен Мубараком… и другими», — говорится в тексте сообщения.

    Тим Лендеркинг обратился к гражданам Йемена и призвал их «покончить с войной и начать реформы».