Спецпосланник США провел встречу с премьер-министром Йемена

Спецпосланник США Тим Лендеркинг встретился в Йемене с премьер-министром Маином Абдулмаликом Саидом. Об этом написал RT со ссылкой на сообщение Госдепартамента США.

К переговорам двух сторон также присоединилась поверенный в делах США в Йемене Кэти Уэстли.

«Во время визита они встретились с премьер-министром Маином Абдулмаликом Саидом, министром иностранных дел Ахмедом бен Мубараком… и другими», — говорится в тексте сообщения.

Тим Лендеркинг обратился к гражданам Йемена и призвал их «покончить с войной и начать реформы».