Мир 21 апреля 2023, 04:49 Спецпосланник Нидерландов назвал украинцев русскими и подал в отставку Спецпосланник Нидерландов ван Дартел ушел в отставку из-за пророссийских высказываний РИА «Новости»

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Специальный посланник по вопросам бизнеса и восстановления Украины Рон ван Дартел ушел с поста из-за пророссийских заявлений для книги Жерара Дилессена. Об отставке дипломата сообщило министерство иностранных дел королевства на официальном сайте.

«Специальный посланник по вопросам бизнеса и восстановления Украины Рон ван Дартел уходит в отставку после своих заявлений в книге Жерара Дилессена», — говорится в заявлении голландского ведомства.

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Отставку дипломата приняли. Ван Дартел в комментарии для книги заявил, что «украинцы — это тоже русские». Он отметил, что такова реальность, о которой не стоит забывать. Посланник также говорил о наивности мировых политиков в отношении России. Согласно информации МИД Нидерландов, заявления ван Дартел сделал до назначения спецпосланником, но опубликовали их только сейчас.

На военной базе Харскамп в Нидерландах беженцы с Украины устроили митинг, они выразили недовольство условиями проживания. Всего в протестной акции приняли участие около 10 человек, они принесли с собой плакаты и флаги страны.