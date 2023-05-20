Мир 20 мая 2023, 19:01 Спецпосланник КНР Ли Хуэй прибудет в Москву на следующей неделе — СМИ ТАСС: эмиссар Китая Ли Хуэй может приехать в Москву на следующей неделе Kremlin.ru / CC BY 4.0 / Википедия

Читать 360tv в

Спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй может приехать в Россию на следующей неделе. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

«Приезд Ли Хуэя в Москву ожидается на следующей неделе», — заявил собеседник агентства.

Реклама

Ранее спецпредставитель правительства Китая Ли Хуэй посещал Киев. Во время визита он заявил, что КНР будет «по-своему» помогать урегулированию кризиса на Украине. Китайский дипломат подчеркнул, что должны быть услышаны обе стороны. Не существует универсального метода для решения проблем, подчеркнул он.

Однако главы G7 препятствуют восстановлению всеобщего мира и подрывают стабильность, замечала китайская сторона.