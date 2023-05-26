Мир 26 мая 2023, 23:44 Спецпосланник Китая покинул МИД России после переговоров по Украине Спецпредставитель КНР Ли Хуэй провел переговоры с главой МИД России Лавровым РИА «Новости»

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Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй покинул министерство иностранных дел России, где прошли переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ли Хуэй прибыл в МИД России в пятницу, 26 мая для переговоров с главой внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Встреча длилась полтора часа. Китайский спецпредставитель покинул ведомство без комментариев.

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Россия стала последней точкой европейского турне китайского дипломата, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию и Бельгию. В каждой стране он представил основные положения мирного урегулирования кризиса на Украине, которые разработали в Китае.

Министр иностранных дел страны Сергей Лавров ранее подтвердил приверженность России к разрешению конфликта на Украине политико-дипломатическим путем на встрече со спецпредставителем китайского правительства по делам Евразии Ли Хуэем.

Глава МИД выразил слова благодарности в адрес Китая за взвешенную позицию по конфликту на Украине, а также «высоко оценил его готовность играть позитивную роль в его урегулировании».