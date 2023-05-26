26 мая 2023, 23:44
Спецпосланник Китая покинул МИД России после переговоров по Украине
Спецпредставитель КНР Ли Хуэй провел переговоры с главой МИД России Лавровым
Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй покинул министерство иностранных дел России, где прошли переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщило РИА «Новости».
Ли Хуэй прибыл в МИД России в пятницу, 26 мая для переговоров с главой внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Встреча длилась полтора часа. Китайский спецпредставитель покинул ведомство без комментариев.
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Россия стала последней точкой европейского турне китайского дипломата, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию и Бельгию. В каждой стране он представил основные положения мирного урегулирования кризиса на Украине, которые разработали в Китае.
Министр иностранных дел страны Сергей Лавров ранее подтвердил приверженность России к разрешению конфликта на Украине политико-дипломатическим путем на встрече со спецпредставителем китайского правительства по делам Евразии Ли Хуэем.
Глава МИД выразил слова благодарности в адрес Китая за взвешенную позицию по конфликту на Украине, а также «высоко оценил его готовность играть позитивную роль в его урегулировании».
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