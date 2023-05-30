Мир 30 мая 2023, 19:11 Спецотдел разведки США заявил о расширении штата из-за России и Китая

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Бюро разведки и исследования Госдепартамента США начало расширение штата сотрудников. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на издание Intelligence Online.

Такое решение приняли в связи с якобы растущей угрозой со стороны России и Китая. Будущие сотрудники должны специализироваться именно на этих странах и в идеале владеть соответствующими языками. Кроме того, от соискателей ждут глубокой осведомленности о международной ситуации.

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