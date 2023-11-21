Мир 21 ноября 2023, 07:08 Спецоперацию смогут остановить только США и Китай — Зеленский Президент Зеленский: Россия продолжит наступать, пока США и КНР ее не остановят РИА «Новости»

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Конфликт на Украине стал частью глобального столкновения. Россия не осознает этого и продолжит наступать, пока США и Китай не остановят ее, заявил президент Владимир Зеленский британскому таблоиду The Sun.

«Украина — в эпицентре глобальных рисков начала третьей мировой войны. И мне действительно кажется, что Россия продолжит давить до тех пор, пока США и Китай очень и очень серьезным тоном не скажут ей уйти», — заявил он.

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Китай, по мнению Владимира Зеленского, имеет особые рычаги давления на Россию для того, чтобы остановить спецоперацию. Он заявил, что КНР не заинтересована в обострении конфликтов в разных точках мира.

Президент уверен, что Россия не осознала — она вступила в борьбу не только с Украиной, но и другими странами. Он заявил, что армия не остановится самостоятельно. Владимир Зеленский пожаловался на нехватку боеприпасов и призвал оказать военную помощь, в том числе в виде аренды вооружений и совместного производства.