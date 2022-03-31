«Спецоперацию никто не собирается отменять». Политолог напомнил, зачем нужны любые переговоры

Россия не отменит специальную операцию на Украине. Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев пояснил «360», что ведущийся на ее фоне переговорный процесс позволяет контролировать ситуацию в целом.

Специалист заметил, что при любой военной операции есть необходимость в политических соглашениях.

«Спецоперацию никто не собирается отменять. И тем более — перечеркивать те позиции, которых мы достигли или собираемся достичь. Что касается переговоров: <…> любые военные операции, сколь бы ни были успешными, должны закрепляться какими-то политическими соглашениями», — сказал Перенджиев.

Работу в этом направлении, подчеркнул ученый, лучше вести уже сейчас — подготавливать почву. Сам переговорный процесс он назвал непростым, но дающим определенные возможности.

«Мониторить ситуацию в целом: то, что происходит и в отношениях России и Украины в ходе конфликта, и между Россией и Западом в целом» — заметил сотрудник РЭУ имени Плеханова.

В переговорах, по его словам, российская сторона говорит не с Украиной как таковой — «с некими завуалированными представителями Запада». Это подтверждается в том числе согласованием украинской делегацией поднятых вопросов с рядом лиц.