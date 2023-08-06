Мир 06 августа 2023, 19:16 Спецоперацию назвали ответом России на попытку размещения ракет НАТО у границ Полковник США Уилкерсон: решение Путина об СВО помешало НАТО разместить ракеты на Украине РИА «Новости»

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Решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции стало реакцией на попытку НАТО разместить на Украине баллистические ракеты, которые в любой момент можно оснастить ядерными боеголовками. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс после распада Советского Союза начал экспансию в странах Восточной Европы, что не понравилось России.

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«Путин пытается предотвратить расширение военного блока, потому что оно становится очень опасным. Мы устанавливаем ракеты двойного назначения в любой стране, в которую приходим», — заявил Уилкерсон.

Полковник пояснил, что американские ракетные баллистические установки, заявленные как оборонительное оружие, легко превращаются в ударную силу после оснащения ядерными боеголовками. Такое оружие США планировали разместить на Украине.

Расширение НАТО выгодно только США, а не Европе. С таким заявлением выступил председатель венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи. Так он прокомментировал вступление в альянс Финляндии и подтверждение заявки Швеции. Политик подчеркнул, что сложившаяся ситуация не несет ничего хорошего всему континенту.