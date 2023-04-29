Мир 29 апреля 2023, 16:15 Спецоперацию назвали началом новых международных отношений Глава МИД Абхазии Ардзинба заявил об участии в спецоперации добровольцев из республики РИА «Новости»

Читать 360tv в

Действия российских военных в ходе специальной военной операции полностью оправданы и имеют всестороннюю поддержку со стороны Абхазии. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил министр иностранных дел республики Инал Ардзинба.

Он отметил, что на стороне российских сил в боях принимают участие уроженцы Абхазии, отправившиеся на специальную военную операцию в качестве добровольцев.

Реклама

«Мы всецело разделяем позицию нашего союзника — Российской Федерации, поддерживая решение руководства страны о проведении специальной военной операции», — заявил Ардзинба.

Министр подчеркнул, что власть на Украине сегодня находится в руках бандитов и нацистов, которые долгое время устраивали теракты против русскоязычного населения юго-восточных регионов.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что спецоперация станет началом выстраивания новых отношений между странами с уважением прав малых народов.

В марте этого года российские военные приняли участие в совместных учениях с армией Абхазии. В Министерстве обороны республики заявили, что участники отработали слаженность действий при выполнении задач по боевому предназначению, направленных на обеспечение безопасности региона.