Лукашенко уличил Запад в желании втянуть Белоруссию в спецоперацию на Украине

Западные страны намерены втянуть Белоруссию в специальную военную операцию на Украине, об этом президент республики Александр Лукашенко заявил во время выступления на церемонии вручения государственных наград, сообщил Telegram-канал «Скабеева».

«Они нас толкают на войну на Украине. Если б только мы вмешались сейчас в этот конфликт, где нас не ждут, — это был бы для них подарок», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко рассказал, что разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным, они обсудили санкции со стороны Запада, наложенные на обе страны.

«Они уцепились в нас железобетонно. Они уцепились и не отпустят до тех пор, пока с нами не разберутся. Белоруссию намертво пристегнули к России. Им надо повалить эту страну, мощную в военном отношении. Если только рухнет Россия, то мы вместе туда пойдем», — напомнил Лукашенко.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что у ведомства нет официальных подтверждений участия белорусских военных в спецоперации на Украине.