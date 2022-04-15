Спецоперация России сдерживает экспансию НАТО, заявили в Венесуэле

Российская спецоперация сдерживает экспансию НАТО, а также ведет к новому мировому экономическому порядку. Таким мнением поделился депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Хесус Фариас.

«С инициативой, которую проводит Россия, ограничивается политика экспансии НАТО и начинается новая история, рождается новый мировой экономический порядок, за это мы благодарим Россию», — сказал депутат в интервью РИА «Новости».

Он добавил, что Венесуэла приветствует усилия, предпринимаемые российским лидером Владимиром Путиным. По словам Фариаса, действия президента выполняют огромную задачу, которую стоило реализовать всему человечеству.

«Они противостоят НАТО, машине войны, разрушения и запугивания, которая уже спровоцировала большинство катастроф на планете», — заключил венесуэльский депутат.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро высказался о политике западных стран. Он заявлял, что Запад хочет развязать войну с Россией, чтобы расчленить ее и уничтожить. Так страны намереваются покончить с надеждами многополярного мира, написал RT.