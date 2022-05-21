Российская специальная операция на Украине усугубила существующую в мире эмоциональную напряженность. Между Западом и «остальными» произошел разрыв: «мы и они». Такое мнение высказал известный политолог Доминик Моизи в колонке французского издания Les Echos.

Западу не удалось добиться полной изоляции России, 40 государств, население которых составляет 53% от общего количества, отказались осудить действия Москвы на Украине. Политолог отметил, что у каждого региона есть свои причины такой геополитической позиции.

Экс-президент Бразилии высказал распространенное в Латинской Америке мнение, что в нынешней ситуации в Восточной Европе виновато НАТО и его неуемное стремление к расширению. Африка недовольна избирательностью Запада, который высказывает полное безразличие к проблемам континента.

«Белые сочувствуют страданиям белых, а вот страдания черных часто оставляют западный мир равнодушным. <...>Африканские страны не готовы поступаться своими интересами ради поддержки курса Запада», — считает эксперт.

На Ближнем Востоке Россия испокон веков играла роль защитницы православных святынь, но помимо эмоциональной, если и другие причины не противиться давлению Запада. Некоторые из ближневосточных государств рассчитывают на поддержку Москвы при постепенном уходе США из региона, считает Моизи.

Отказ многих стран Азии принять санкции против России доказывают их дистанцированность от США и Запада. В этой части планеты санкции поддержали Япония, Австралия и Новая Зеландия.

«Россия предлагает независимым от США авторитарным режимам, будь они африканские или латиноамериканские, ближневосточные или азиатские, — Россия всем им предлагает понимание», — подытожил политолог.