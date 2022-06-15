Спецоперация не помешает России продолжать поддерживать Сирию — спецпред Лаврентьев
Спецпред Лаврентьев: Россия продолжит оказывать поддержку народу Сирии, несмотря на спецоперацию на Украине
Несмотря на проведение спецоперации на Украине и конфликт между Турцией и курдскими формированиями, Россия продолжит поддерживать сирийский народ. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, сообщил ТАСС.
«Сирийский конфликт и урегулирование по-прежнему остаются в приоритетах российской внешней политики», — сказал он.
Перед началом переговоров в Нур-Султане спецпредставитель отметил, что на них будет рассматриваться складывающаяся ситуация. Это особенно важно в свете озвученных президентом Турции Реджепом Эрдоганом планов провести на севере Сирии операцию против террористических курдских формирований.
Александр Лаврентьев назвал это решение неразумным шагом, который может привести к дестабилизации ситуации, эскалации и новому витку конфликта. Россия будет настаивать на решении проблемы путем диалога и поддержит сирийский народ.
В Казахстане начались переговоры высокого уровня стран — гарантов «астанинского» процесса по урегулированию в Сирии, а именно России, Турции и Ирана. Планировалось, что в них примут участие представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.