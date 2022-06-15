Несмотря на проведение спецоперации на Украине и конфликт между Турцией и курдскими формированиями, Россия продолжит поддерживать сирийский народ. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, сообщил ТАСС.

«Сирийский конфликт и урегулирование по-прежнему остаются в приоритетах российской внешней политики», — сказал он.

Перед началом переговоров в Нур-Султане спецпредставитель отметил, что на них будет рассматриваться складывающаяся ситуация. Это особенно важно в свете озвученных президентом Турции Реджепом Эрдоганом планов провести на севере Сирии операцию против террористических курдских формирований.

Александр Лаврентьев назвал это решение неразумным шагом, который может привести к дестабилизации ситуации, эскалации и новому витку конфликта. Россия будет настаивать на решении проблемы путем диалога и поддержит сирийский народ.

В Казахстане начались переговоры высокого уровня стран — гарантов «астанинского» процесса по урегулированию в Сирии, а именно России, Турции и Ирана. Планировалось, что в них примут участие представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.