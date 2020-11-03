Спецоперация началась на вокзале в Нидерландах. Видео

Из-за «подозрительной ситуации» в поезде на Центральном вокзале в нидерландском Утрехте было перекрыто движение поездов, а здание очищено. На место прибыли тяжеловооруженные силовики.

Об этом в Twitter сообщила полиция города. Местные СМИ сообщают, что неизвестный выкрикивал «подозрительные лозунги», и была признана возможной угроза взрыва. По некоторым данным, уже задержаны два человека.

Источник видео: РИА «Новости»

После теракта, произошедшего в австрийской Вене накануне, многие страны Европы задумались над усилением мер безопасности, В частности, по данным ТАСС, об этом заявил министр внутренних дел Словакии Роман Микулеца. По его словам, полиция и армия республики находятся в тесном контакте с австрийскими спецслужбами. Жертвами террористов стали, по последним данным, пять человек. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГ.