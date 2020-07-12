Спецназовец по прозвищу Капитан Америка покончил с собой

Старший сержант спецназа воздушно-десантных войск США Эндрю Кристиан Маркесано, известный своим прозвищем «Капитан Америка», покончил с собой.

По данным телеканала Fox News, за плечами 34-летнего военнослужащего было шесть командировок в Афганистан и столько же в другие горячие точки мира. Некоторое время назад Маркесано получил назначение в Вашингтоне. Он должен был приступить к работе в Пентагоне. Спецназовец, как указано в материале, находился на действительной службе.

Незадолго до смерти спецназовец приехал в свой родной город Александрия, который находится в штате Вирджиния. Маркесано покончил с собой после обеда с бывшим командиром батальона. У спецназовца остались трое маленьких детей.

За службу он был удостоен нескольких наград, в том числе зеленого берета и медалью «Серебряная звезда». Как рассказали его сослуживцы, спецназовец так и не смог оправиться от командировок в Афганистан. Сослуживцы сравнивали Маркесано с супергероем из комиксов Капитаном Америкой.

Суицид Маркесано стал тридцатым в батальоне 2-508, отмечается в материале. Именно этот батальон имел самые высокие показатели потерь среди всех подразделений за время войны в Афганистане.