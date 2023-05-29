Мир 29 мая 2023, 22:57 Спецназовец Косова открыл огонь из автомата Калашникова по толпе сербов Вучич: представитель ROSU с Калашниковым открыл огонь по отступающим сербам РИА «Новости»

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Спецназовец Косова открыл огонь из автомата Калашникова по отступающим сербам в ходе беспорядков в муниципалитете Звечан. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации, его процитировала газета «Вечерне новости».

«Представитель ROSU с Калашниковым присел и открыл огонь по сербам, которые отступали. Он попал в спину Драгише Галяку, который был ранен двумя пулями», — сообщил глава сербского государства.

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Вокруг здания администрации заметили снайперов. За помощью обратились 52 серба, трое из них тяжело ранены, отметил в обращении Вучич.

По словам президента, акция была мирной, сербы пели песни и танцевали, а также угощали шоколадом и кофе представителей НАТО, показывая, что не настроены на насилие. Тем не менее акция превратилась в столкновение с бойцами Международных сил безопасности под эгидой НАТО KFOR. В сербов летели светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В столкновениях пострадал 41 представитель KFOR, сообщил Вучич.