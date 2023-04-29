Мир 29 апреля 2023, 19:04 Спецназ ВСУ начали готовить в Германии для контрнаступления Bild: украинских солдат готовят к контрнаступлению на военных базах Германии РИА «Новости»

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Вооруженные силы ФРГ начали обучать украинские силы специального назначения для контрнаступления, которое анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщила газета Bild.

Специалисты бундесвера ведут подготовку на 12 базах ВС страны. План обучения украинских спецназовцев состоит из теоретических и практических занятий по действиям в тылу противника, городским боям и штурму населенных пунктов.

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Также отрабатываются навыки проведения военных операций в густонаселенных районах, которые требуют определенных умений, ведь бои часто ведут на очень коротких дистанциях, когда опасность мин-ловушек особенно высока, отмечалось в статье.

По данным издания, это обусловлено планами Украины по скорому наступлению на Крым. Количество бойцов, которые проходят подготовку на немецких базах, журналисты не назвали.

Ранее украинский генерал Сергей Мельник заявил, что Украине следует брать пример с Германии, которая смогла восстановиться после поражения во Второй мировой войне и нарастить экономическую мощь.