Мир 22 апреля 2023, 00:43 Спецназ Судана выразил готовность открыть аэропорты для эвакуации иностранцев Спецназ Судана заявил о готовности запустить аэропорты для эвакуации иностранных граждан РИА «Новости»

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Спецназ Судана может частично открыть подконтрольные им аэропорты, чтобы иностранные граждане смогли эвакуироваться. Такое заявление опубликовали силы быстрого реагирования в своем аккаунте в Twitter.

«Мы заявляем о своей готовности частично открыть все аэропорты Судана, чтобы братские и дружественные страны могли безопасно эвакуировать своих граждан», — говорится в сообщении.

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Спецназовцы уточнили, что такое предложение они выдвинули в рамках гуманитарного перемирия, которое началось 21 апреля утром и продлится трое суток. При этом неясно, сколько времени буду открыты аэропорты.

Ранее посол РФ в Судане Андрей Черновол заявил, что вариант эвакуации дипломатов из Хартума рассматривается, но пока он невозможен из-за закрытых аэропортов.

Эвакуировать своих граждан также пытаются власти США, Великобритании, Германии и Франции.

Как напомнили «Известия», столкновения армии и спецназа начались утром 15 апреля. По последним данным, погибло более 600 человек.