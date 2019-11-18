Спецназ применил водометы для разгона протестующих в Грузии. Видео

Спецназ применил водометы для разгона протестующих у здания парламента в столице Грузии Тбилиси. Митингующие выступают против реформы избирательной системы.

Правоохранители очистила от протестующих территорию у здания парламента Грузии. При помощи водометов участников акции протеста оттеснили от входов в здание, а потом стали выдавливать с проспекта Руставели. После этого силовики двинулись по проспекту к палаточному лагерю оппозиции, который правоохранители в результате снесли.

Протестующие пытались оказать сопротивление, но силы были неравны. Победа в итоге осталась за правоохранителями.

Протесты в Тбилиси начались накануне, 17 ноября. Участники акции выдвинули требования, среди которых — роспуск парламента и назначение досрочных выборов. Причиной протестов называют запланированные конституционные изменения, согласно которым следующие выборы должны были пройти по пропорциональной системе. Парламент не смог принять эти поправки.