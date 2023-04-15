Мир 15 апреля 2023, 13:26 Спецназ попытался захватить штаб командования в Судане Армия Судана заявила о попытке захвата спецназом штаба командования YouTube

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В Судане силы быстрого реагирования атаковали армейские отряды и попытались захватить военные посты. Вооруженные столкновения произошли в нескольких районах Хартума, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя армии государства.

Регулярная армия ответила на нападения в нескольких районах незамедлительно.

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Ее представитель уточнил, что спецназ также предпринял попытку захвата штаб генерального командования в Хартуме. Каких-либо подробностей штурма он не привел.

Вооруженные столкновения между силами быстрого реагирования и военными в Судане начались 15 апреля. Известно, что спецназ контролирует аэропорты в Хартуме и Мерове. регулярная армия перекрыла в столице дороги к президентскому дворцу.

Посольство России в Судане отметило, что обстановка в стране сложная. Данных о возможных пострадавших среди россиян пока не поступало. Работающие в стране дипломаты находятся в безопасности.