Спецназ полиции непризнанного Косова на бронемашинах выехал в сторону Косовска-Митровица | 360°

Мир 05 ноября 2022, 20:12 Спецназ полиции непризнанного Косова на бронемашинах выехал в сторону Косовска-Митровица «Вечерне новости»: спецназ полиции непризнанного Косова ROSU выехали на север региона РИА "Новости"

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Спецназ полиции непризнанного Косова ROSU выдвинулся к городу Косовска-Митровица. Об этом сообщили журналисты местного издания «Вечерне новости».

Этот населенный пункт находится на севере региона. В основном там живут сербы.

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Также часть группировок спецназа направилась на север Косова и Метохии. Для передвижения используются бронеавтомобили.

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Чуть позже стало известно, что премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала единственным требованием сербов в этом регионе исполнение ранее подписанных соглашений между местными органами управления в Белграде и Приштине. Таким образом она прокомментировала решение сербов о выходе из всех институтов власти непризнанного Косова.

Ранее заявление о выходе из правительства непризнанного Косова подал лидер сербов в крае Горан Ракич. После этого о выходе из парламента объявили сербские депутаты. Затем в отставку подали судьи и главы муниципалитетов. Чуть позже сербские руководители полиции прямо во время заседания сняли с себя форму и погоны непризнанного Косова.

Также Брнабич назвала бессвязными и неуместными проведенные «приштинскими экстремистами» параллели с ситуацией на Украине и Донбассом.