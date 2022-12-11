Мир 11 декабря 2022, 17:43 Спецназ Косова взял под контроль дамбу на севере края «Вечерние новости» сообщили о захвате косовским спецназом пункта управления плотиной Unsplash

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Центр управления плотиной на озере Газивода захватил вооруженный спецназ края. Об этом сообщило сербское издание «Вечерние новости».

Вооруженные бойцы выгнали техника, следящего за уровнем воды на плотине, и сорвали со здания сербские флаги.

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Плотина обеспечивает пресной водой муниципалитет Зубин-Поток — один из четырех районов проживания сербов. Также через дамбу вода идет на расположенную неподалеку гидроэлектростанцию.

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Новое обострение между властями Косова и сербами произошло минувшей ночью. В сербских районах прозвучала стрельба и прогремели два взрыва. Местные жители выстроили баррикады после ареста бывшего сотрудника косовской полиции Деяна Пантича. Вместе с коллегами он подал в отставку в знак протеста против политики руководства края.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что руководство Косова намерено подать заявку о вступлении в Евросоюз. Он подчеркнул, что это полностью нарушает все Вашингтонские соглашения.

Также глава Сербии показал фотографии бойцов спецназа, прибывших на север края. Вучич напомнил, что соглашения запрещают полицейским Приштины заходить на территорию компактного проживания сербов без разрешения глав муниципалитетов.

Местные жители выстроили баррикады, чтобы не допустить проход Вооруженных сил Косова. В ответ полиция края заблокировала контрольно-пропускной пункт на границе с Сербией.