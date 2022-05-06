Спецназ ФСБ задержал шестерых проукраинских неонацистов в Ростове-на-Дону

Группировка из шести проукраинских неонацистов задержана сотрудниками спецназа ФСБ в Ростове-на-Дону. Об этом сотрудники регионального ГУ МВД РФ сообщили ТАСС.

Участники сообщества являются сторонниками украинской идеологии. Они нападали на людей и оскверняли памятники.

«Задержаны шестеро подозреваемых в совершении преступлений по мотивам национальной ненависти и вражды, а также в осквернении мемориальных сооружений», — сказали в пресс-службе.

Также в ГУ МВД отметили, что группировка поддерживала «запрещенную в России террористическую организацию». Название опасного сообщества ведомство не разглашает.

«Организаторы и участники следовали тактике запрещенной в России террористической организации, интернет-сайты и форумы которой администрируются государственными учреждениями, подконтрольными военно-политическому руководству Украины», — сообщили в ГУ МВД региона.

Сотрудники ведомства подчеркнули, что задержанные часто снимали свои злодеяния на видео. Ролики выкладывали в аккаунты и сообщества. С их помощью происходила «вербовка» новых участников группировки. Также в соцсетях задержанных нашли «информацию неофашистского толка и символику нацистской Германии».