Спецкор КП Александр Коц заявил, что Россия имеет право судить украинских военных преступников

Россия должна любыми методами вытаскивать военных преступников из состава ВСУ и украинских добробатов на свою территорию и судить их. Об этом заявил «360» специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Сетевой проект PolitRussia ранее указывал, что Киев не предпринимает ничего для расследования преступлений, зафиксированных международными наблюдателями и российскими журналистами в Донбассе. Эта ситуация не поменялась с приходом к власти президента Зеленского.

Как отмечал главный редактор издания Руслан Осташко, более 300 уголовных дел, возбужденных Следственным комитетом России, также не могут быть доведены до суда, поскольку власти Украины препятствуют расследованию. Между тем мирные жители Донбасса по-прежнему подвергаются обстрелам, несмотря на заявления Киева о готовности следовать условиям перемирия с ЛНР и ДНР.

Главред PolitRussia призвал всех неравнодушных россиян присоединиться к обращению в Следственный комитет России с требованием ускорить расследование военных преступлений и привлечь к суду участников геноцида в Донбассе. Чтобы поддержать обращение, достаточно оставить под ним свою подпись и отправить по указанному адресу.

Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, который работал в Донбассе во время активной фазы конфликта, уверен, что украинские военнослужащие и боевики добробатов должны понести справедливое наказание за убийство русскоязычных жителей восточной Украины. Не обязательно ждать, пока правоохранители на Украине вспомнят о том, что обязаны найти и наказать военных преступников.

«Их вполне могут судить в других странах, — считает Коц. — Известен прецедент, когда в Италии судили бывшего бойца нацбатальона за убийство итальянского журналиста под Славянском. Были прецеденты, когда судили украинских боевиков в России».

Однако в первую очередь, считает спецкор КП, военные преступники должны быть судимы на Украине — ведь они совершали злодеяния против украинских граждан. На скамье подсудимых, впрочем, оказались только несколько бойцов особой роты МВД Украины «Торнадо», — несмотря на наличие огромного количества данных о других преступлениях в Донбассе.

«Многочисленные преступления против гражданского населения фигурируют и в докладах ОБСЕ. Грабежи, внесудебные расправы, изнасилования, — эти факты были задокументированы не „российской пропагандой“, не российскими исследователями, а миссией ОБСЕ, — но к сожалению, эти факты не нашли какого-либо следственного развития на Украине», — отметил Коц.

Спецкор «Комсомольской правды» указал, что и его группа неоднократно видела последствия военных преступлений, совершенных в Донбассе киевскими силовиками.

«К примеру, если мы возьмем убийство российского журналиста Андрея Стенина — когда мы нашли машину с останками его и ребят, которые были с ним, вокруг мы обнаружили, наверное, с десяток машин, которые также были расстреляны и сожжены. И мы нашли свидетелей, мы нашли людей, которые выжили в той бойне, в которой погиб Андрей, — рассказал Александр Коц. — Это живой факт военного преступления, преступления против человечности, но насколько я знаю, на Украине его расследовать никто не стал. Следствие ведется Следственным комитетом России, но оно ограничено тем, что эти люди, подозреваемые, находятся на территории Украины, — если они попадут в Россию, то будут задержаны».

По мнению журналиста, Россия вправе использовать для задержания украинских военных преступников любые необходимые методы — действуя как Израиль, который десятилетиями вел поиск и уничтожение беглых нацистов.

«Мое личное мнение — не как журналиста „Комсомолки“, а как гражданина России, — да, должны [использовать подобные методы]. Раз уж Украина не стесняется применять такие методы. Не следует этого стесняться, надо вытаскивать их на территорию России и судить по всей строгости закона», — подытожил Александр Коц.

Напомним, российский фотокорреспондент Андрей Стенин был убит украинскими военными 6 августа 2014 года в районе города Снежное. Об убийстве стало известно лишь 22 августа, когда тело журналиста было обнаружено группой российских журналистов. Вместе со съемочной группой Стенина были уничтожены более 10 машин с местными жителями. Виновные в массовом убийстве так и не были установлены, украинская сторона не стала вести расследование.