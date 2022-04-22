«Специально время выбрали». Япония рассчитывает на поддержку Европы, вновь заявляя об «оккупации» Курил

Япония впервые за 19 лет назвала «северные территории», к которым относит Южные Курилы, «оккупированными». Такая формулировка есть в официальном ежегодном докладе по внешней политике Японии — «Синей книге дипломатии». Однако это «не более чем просто заявление», пояснил «360» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он предположил, зачем Япония вновь подняла эту тему и почему она не может отказаться от претензий на Курилы.

«Япония понимает, что в этой ситуации сейчас получит однозначную поддержку США, Канады и Европы. В условиях украинского кризиса мы „виноваты во всем“ в глазах мира. Если раньше разные страны относились к этой истории по-разному, то теперь все однозначно: мы виноваты. Потому Япония и заявила официально, не просто так они время выбрали», — уверен Журавлев.

Эксперт отметил, что это заявление активизирует «какие-то эмоциональные потоки в Европе», но в отношении России они и так будут активизироваться.

«Вопрос же не в том, виновата ли Россия, а в том, успели ли подобрать список того, в чем она виновата», — заметил эксперт.

Он напомнил, что Япония не раз пыталась отказаться от своих претензий на Курилы, но это обычно «очень плохо заканчивалось для правительства». Все три японских премьера, которые совершили такие попытки, почти тут же покинули пост. Дело в общественном мнении: жители страны «стопроцентно стоят на том, что Курилы — собственность Японии».

Дмитрий Журавлев заметил, что Японии было бы выгодно «забыть» про Курилы.

«У них дефляция, „лишние“ деньги, а у нас огромные территории, на которые банально денег не хватает, и мы могли бы сотрудничать в развитии Дальнего Востока при условии, что Япония признает наше юридическое владение этими территориями. Но общество так устроено. Для Японии нет вопроса о Южных Курилах, и он не имеет рационального решения», — подчеркнул научный руководитель Института региональных проблем.

Он добавил, что вопрос о Курилах для японцев исключительно вопрос о территориальной целостности страны. Не о «полезности, выгодности, значимости».

«Неважно, что кому принадлежало. Есть мантра: „северные территории“ незаконно оккупированы. Просто раньше они говорили это шепотом, а теперь — громко. Но для японского общества разницы нет», — заключил Журавлев.