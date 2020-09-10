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    10 сентября 2020, 10:57

    Специалисты заявили об угрозе изменения климата для финансовой системы США

    Анастасия Кременчугская

    Климатический вопрос может подорвать стабильность финансовой системы США. Так как последствия требуют срочных мер со стороны финансовых регуляторов. Подключиться к принятию мер должно в том числе и Федеральная резервная система. Об этом сообщил сайт Lenta.

    По мнению экспертов, переход к нулевым выбросам может затронуть многие сегменты экономики и спровоцировать шок с нарушением штатной работы финансовых рынков.

    Аналитики отметил, что США сейчас очень важно проводить стресс-тесты кредитных организаций, проверяя их устойчивость к последствиям изменения климата. Эксперты также призвали компании раскрывать информацию о вредных выбросах. Об этом написал сайт «ПолитЭксперт».

    Новости SMI.FM