Специалисты заявили об угрозе изменения климата для финансовой системы США

По мнению экспертов, переход к нулевым выбросам может затронуть многие сегменты экономики и спровоцировать шок с нарушением штатной работы финансовых рынков.

Аналитики отметил, что США сейчас очень важно проводить стресс-тесты кредитных организаций, проверяя их устойчивость к последствиям изменения климата. Эксперты также призвали компании раскрывать информацию о вредных выбросах. Об этом написал сайт «ПолитЭксперт».