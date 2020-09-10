Специалисты заявили об угрозе изменения климата для финансовой системы США
Климатический вопрос может подорвать стабильность финансовой системы США. Так как последствия требуют срочных мер со стороны финансовых регуляторов. Подключиться к принятию мер должно в том числе и Федеральная резервная система. Об этом сообщил сайт Lenta.
По мнению экспертов, переход к нулевым выбросам может затронуть многие сегменты экономики и спровоцировать шок с нарушением штатной работы финансовых рынков.
Аналитики отметил, что США сейчас очень важно проводить стресс-тесты кредитных организаций, проверяя их устойчивость к последствиям изменения климата. Эксперты также призвали компании раскрывать информацию о вредных выбросах. Об этом написал сайт «ПолитЭксперт».