Специалисты заявили о проблемах США с анализом угроз из-за действий РФ и КНР

Представители американского Совета генеральных инспекторов по вопросам добросовестности и эффективности опубликовали доклад о трудностях, с которыми имеют дело федеральные ведомства США. Эксперты заявили о сложностях при анализе угроз безопасности из-за действий России и Китая, написал сайт RT.

«Меняющаяся обстановка в области безопасности, характеризующаяся подъемом Китая и России и постоянной угрозой со стороны Ирана и Северной Кореи, представляет для федеральных ведомств проблему в плане анализа угроз безопасности», — уточняется в документе.

По мнению инспекторов, в Шатах необходимо создать новые концепции защиты государства. Эксперты отметили необходимость поддержания лидерства страны в качестве глобальной сверхдержавы. Уточняется, что развивающиеся технологии, в числе которых искусственный интеллект, машинное обучение и 5G, способны изменить технологии сбора и анализа данных. Кроме этого, «злонамеренные государственные или негосударственные субъекты» смогут манипулировать этой же информацией, используя ее в своих целях».

Совет призвал Министерство обороны США ускорить процесс разработки и запуска новых технологий для противодействия разного рода вмешательствам.