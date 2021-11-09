Специалисты выявили вид гренландского динозавра

Исследователи нашли новый вид динозавров, которые обитали на территории нынешней Гренландии. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

Эти динозавры жили около 214 миллионов лет назад. Они представляли собой двуногого травоядного ящера с длиной шеей. Палеонтологи дали этому виду название Issi saaneq, которое переводится с языка коренного населения Гренландии, как «холодная кость».