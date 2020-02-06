По информации «Экономики сегодня», сейчас осталось 6% строительных работ. Теперь необходимо сварить и опустить на дно 160 километров труб. Зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова подчеркнула, что «Северный поток — 2» «будет завершен российской стороной».

Специалисты убеждены, что Дания выдвинула некоторые условия. Одно из них — прокладка труб судном с системой динамического позиционирования. Такие меры нужны, чтобы избежать вероятного подрыва затопленных мин и снарядов со Второй мировой войны.

Единственное российское судно, оборудованное этой системой, занято в другом проекте, поэтому Nord Stream 2 AG предложила другие баржи.

По мнению экспертов, Дания разрешит продолжить строительство газопровода в марте. Если это случится, то линейную часть «Северного потока — 2» завершат к июлю. А с сентября газопровод будет готов к работе.