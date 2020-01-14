Специалисты оценили торговую сделку США и Китая

Политолог и доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков заметил, что КНР не проиграет в этой сделке.

«„Прогнуть“ Пекин довольно сложно. Он отличается мягкой позицией, учитывающей сразу несколько направлений, по которым могут пойти переговоры. Поэтому я думаю, что если Китай на что-то согласился, то, вероятно, он уже просчитал для себя выгоду. Думаю, что о преференциях Китая будет говориться во второй части сделки либо вне публичного поля», — пояснил Крутаков.

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев подчеркнул, что оба государства выйдут победителями.

«Здесь надо рассматривать в контексте того, что могло бы быть. В принципе, от взаимного повышения пошлин проигрывал, в первую очередь, Китай, потому что у них дисбаланс во внешней торговле с США, хотя США тоже несли потери. Теперь кажется, что Китай, который берет обязательства по закупке товаров на такую сумму, опять оказывается в проигрыше. Но если сравнивать с тем, что могло бы быть, если бы эта война продолжалась, то для Китая, безусловно, эта торговая сделка — выигрыш. Поэтому стратегически, в долгосрочной перспективе выигрывают и те, и другие, если такая сделка будет заключена», — отметил Николаев.

Ранее глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил, что США и Китай подпишут соглашение по первому этапу торговой сделки в начале января 2020 года.