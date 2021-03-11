Специалисты объяснили феномен успешности Илона Маска. Цена его Tesla будет расти

СМИ заявили, что Илон Маск обогатился за день на 25 миллиардов долларов. Экономит Вячеслав Зайченко в беседе с «360» обратил внимание, что растет не состояние бизнесмена, а капитализация его компании. Эксперт предположил, что акции Тesla продолжат подниматься в цене.

Рост состояния Илона Маска — это не столько рост состояния Илона Маска, сколько рост капитализации компании, которая часто приписывается Илону Маску. Надо помнить, что у компании Tesla много акционеров Вячеслав Зайченко экономист, специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка.

По его словам, рост компании Теslа умеренный.

«Если считать максимум цены с 898 долларов [за акцию] до снижения до 544 долларов, то снижение было небольшим. Соответственно, рост, который случился от цены чуть больше 20%, считается достаточно разумным, ожидаемым», — объяснил эксперт.

По его мнению, цена компании и дальше будет расти. Основатель компании Karfidov Lab, инженер Алексей Карфидов высказал свое мнение на счет того, почему Маск является одним из самых успешных бизнесменов мира.

Он довольно успешно находит интересные проекты, которые уже имеют под собой какую-то техническую базу, и становится их партнером, инвестором, финансовым ментором. При своем опыте, имидже и знаниях довольно успешно начинает их продвигать. У него хорошо получается внятно и очень доступно представлять разные технические проекты, несмотря на то, что сегодня они выглядят еще очень футуристично и больше похожи на описание каких-то книг писателей-фантастов Алексей Карфидов.

Тем не менее они в достаточной степени близки к технической реализации. Собеседник «360» считает, что Маск уже внес огромный вклад в поляризацию науки и техники.

«Молодое поколение инженеров сможет вдохновляться примерами его успешных реализаций и в каком-то смысле делать мир лучше на его опыте, его успешности», — заключил Карфидов.

Агентство Bloomberg Billionaires Index (BBI) 10 марта заявило, что за сутки состояние Илона Маска увеличилось на рекордные 25 миллиардов долларов.