Специалисты назвали самые убыточные фильмы 2019 года
Американское издание Deadline составило список самых неприбыльных фильмов 2019 года. Первую строчку занимает блокбастер «Люди Икс: темный Феникс». Об этом сообщило ИА Nation News.
В последнюю часть франшизы заложили 200 миллионов долларов. После выпуска картины создатели остались в минусе. Он составил 133 миллиона долларов. На втором месте оказалось еще одно продолжение франшизы «Терминатор: темные судьбы». Убытки составили 122,6 миллиона долларов.
Третье место занимается мюзикл «Кошки». Минус от фильма составил 113,6 миллиона долларов.