Специалисты назвали самые убыточные фильмы 2019 года

В последнюю часть франшизы заложили 200 миллионов долларов. После выпуска картины создатели остались в минусе. Он составил 133 миллиона долларов. На втором месте оказалось еще одно продолжение франшизы «Терминатор: темные судьбы». Убытки составили 122,6 миллиона долларов.

Третье место занимается мюзикл «Кошки». Минус от фильма составил 113,6 миллиона долларов.