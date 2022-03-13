Специалисты нашли следы взрывчатки на упавшем в Загребе беспилотнике

Фрагменты беспилотника Ту-141, который упал в Загребе в ночь на пятницу, содержат следы взрывчатого вещества и присутствия авиабомбы советского производства, заявил министр обороны республики Марио Баножич в эфире национального телевидения. Об этом написало РИА «Новости».

«На летательном аппарате мы нашли следы присутствия авиабомбы, речь идет о бомбе советского производства. Как и все остальные элементы, она отвезена с этого места, и после тщательного анализа и реконструкции сможем сказать, какого она типа и назначения. Обнаружены также следы взрывчатого вещества и элементы, которые указывают на то, что летательный аппарат был не разведывательного типа», — сообщил Баножич.

Расследование в Хорватии ведут вместе с партнерами по НАТО. Марио Баножич подчеркнул, что нужно «установить, что точно произошло и с какой стороны прилетел летательный аппарат». По его мнению, пока разнообразные теории специалистов только взволновали людей.

В ночь 11 марта в Хорватии сообщили о падении «неопознанного объекта», которое сопровождалось сильным взрывом. Место происшествия оцепили. Позже стало известно, что это беспилотный летательный аппарат советского производства — предположительно, запущенный с территории Украины. Упавший беспилотник повредил несколько автомобилей. Никто не пострадал.

По словам президента Хорватии Зорана Милановича, беспилотник летел над Венгрией более 40 минут, над хорватской территорией пролетал менее семи минут.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал падение аппарата угрозой для всего НАТО.