Специалисты минстроя ДНР начали бурить скважины для воды в Мариуполе
Минстрой ДНР организовал бурение новых скважин воды в Мариуполе
Жителям Мариуполя обустроят альтернативные источники водоснабжения. Глава Минстроя ДНР Руслан Теряев сообщил, что в городе и окрестностях запустили поиск бурение новых скважин. Об этом написали на сайте ведомства.
Геодезисты уже провели необходимые исследования. Они обнаружили источники воды в нескольких районах города. На этих точках скоро начнут бурение новых скважин. Теряев отметил, что у рабочих есть все необходимое для старта.
«В связи с тем, что запустить централизованное водоснабжение в Мариуполе пока не представляется возможным, мы проработали вопрос организации работ по бурению скважины в населенном пункте», — сказал он.
Сейчас запускается бурение скважины в районе бывшего ТЦ «Метро». Там находится Центр гуманитарной помощи жителям Мариуполя. Геодезисты предположили, что в этом месте есть вода, которая находится на глубине до 40 метров.
Также Теряев сообщил, что поиски альтернативного водоснабжения в городе продолжаются. Власти постараются найти и другие варианты.