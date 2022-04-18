Специалисты минстроя ДНР начали бурить скважины для воды в Мариуполе

Жителям Мариуполя обустроят альтернативные источники водоснабжения. Глава Минстроя ДНР Руслан Теряев сообщил, что в городе и окрестностях запустили поиск бурение новых скважин. Об этом написали на сайте ведомства.

Геодезисты уже провели необходимые исследования. Они обнаружили источники воды в нескольких районах города. На этих точках скоро начнут бурение новых скважин. Теряев отметил, что у рабочих есть все необходимое для старта.

«В связи с тем, что запустить централизованное водоснабжение в Мариуполе пока не представляется возможным, мы проработали вопрос организации работ по бурению скважины в населенном пункте», — сказал он.

Сейчас запускается бурение скважины в районе бывшего ТЦ «Метро». Там находится Центр гуманитарной помощи жителям Мариуполя. Геодезисты предположили, что в этом месте есть вода, которая находится на глубине до 40 метров.

Также Теряев сообщил, что поиски альтернативного водоснабжения в городе продолжаются. Власти постараются найти и другие варианты.