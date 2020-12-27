Специалисты МЧС России нашли в Карабахе более 100 тысяч боеприпасов

Более 10 тысяч боеприпасов обнаружили пиротехники МЧС России в Нагорном Карабахе. Их передали на уничтожение в Центр гуманитарного разминирования.

«Специалисты отряда „Лидер“ МЧС России продолжают пиротехнические работы в Нагорном Карабахе. К настоящему моменту ими обследовано почти 53 гектара территорий и обнаружено свыше 10 тысяч взрывоопасных предметов», — приводит РИА «Новости» текст сообщения МЧС.

В ведомстве уточнили, что среди этих боеприпасов 4700 снарядов, 416 минометных мин, почти 378 взрывателей к артиллерийским снарядам, более 260 фрагментов РСЗО «Град», 3200 патронов, 540 гранат и пять противотанковых управляемых ракет «Малютка» и «Фагот».

На этой неделе глава МЧС России Евгений Зиничев побывал с рабочими визитами в Азербайджане и Армении. Он встретился с главами государств и своими коллегами — руководителями спасательных ведомств. Зиничев заявил, что главная задача гуманитарной операции в Нагорном Карабахе — восстановить как можно скорее мирную жизнь.

Война в Карабахе закончилась 9 ноября. В этот день Россия, Азербайджан и Армения подписали совместное заявление о прекращении огня. В зону конфликта вошли российские миротворцы.