24 января 2023, 12:30
Специалисты из США будут обучать пограничников на Балканах
Госдепартамент США планирует нанять специалистов для реализации программы экспортного контроля и безопасности границ (EXBS), а также обучения пограничников на Балканах. Об этом написал RT.
По программе международные пункты пропуска будут оборудованы специальными приборами, чтобы пограничники могли пресекать незаконный провоз и торговлю оружием.
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Проект будет реализован в Албании, Боснии и Герцеговине, Греции, Косове, Северной Македонии, Сербии, Хорватии и Черногории. На его реализацию Госдеп планирует выделить 1,2 миллиона долларов.
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В документе говорится, что союзники США должны быть подготовлены к возможному влиянию со стороны России, а также к китайской стратегии военно-гражданской интеграции.
США
Госдеп США
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