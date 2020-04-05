Опубликованы кадры работы российских специалистов в Сербии

Российские военные специалисты прибыли в Сербию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Первые кадры их работы показало Национальное телевидение Сербии. После этого ролик начал распространяться в соцсетях.

Минобороны Сербии сообщило, что российские военные специалисты уже приступили к дезинфекции объектов в стране. Как пишет РИА «Новости», подразделения РХБЗ со специальной техникой провели дезинфекцию порядка 65 тысяч квадратных метров в медицинских учреждениях и около них.

Видео: YouTube

На опубликованных кадрах сербского минобороны видно, как российские специалисты выезжают на военных КамАЗах с территории Военно-медицинской академии в Белграде. Эти кадры транслировались национальным телеканалом страны.

Грузовики приезжают к гинекологическо-акушерской клинике «Народный фронт», которая расположена в центре Белграда. Специалисты из России в защитных костюмах выгружают оборудование и проводят дезинфекцию.

Минобороны перебросило личный состав и оборудование в Сербию для борьбы с эпидемией коронавируса. 11 самолетов Ил-76 доставили все необходимое для диагностики и дезинфекции. В государство прилетели российские военные специалисты радиационной, химической и биологической защиты. Они будут дезинфицировать транспорт и здания и анализировать патогенные материалы.