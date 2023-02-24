Мир 24 февраля 2023, 08:11 Специалистов по кибервойне добавят в экипажи подводных лодок в США ВМС США: в состав экипажей подводных лодок войдут специалисты по кибервойне rawpixel/Правительство США

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Командующая морскими информационными силами вице-адмирал ВМС США Келли Эшбах заявила, что пилотные проекты, запущенные в прошлом году, по изучении возможностей специалистов по информационной войне в операции подводных лодок, дали свои результаты. Об этом сообщил C4ISRNET.

«После удачных опытов на борту подводных лодок, сейчас ведутся переговоры, чтобы нанять на полную ставку, по крайней мере, двух криптологов для выполнения задач радиоэлектронной борьбы», — заявила она.

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В издании отметили, что под информационной войной следует понимать сочетание наступательных и оборонительных электронных возможностей и киберопераций. Речь идет о разведывательной работе, данные которой позволят получить преимущество до, во время и после боя.

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Ранее Пентагон вывел в Атлантический океан корабли ВМС США для поиска и сбора фрагментов сбитого в начале февраля китайского аэростата. Военные посчитали, что зонд вел разведку. Однако китайская сторона сообщила, что аэростат проводил метеонаблюдения, но сбился с курса.