Мир 16 февраля 2023, 12:08 Специалиста по регулированию ядерной безопасности планируют назначить в Армении

Читать 360tv в

Еврокомиссия намерена найти специалиста, который поможет приобщить Армению к инициативам Евросоюза по ядерной безопасности. Об этом написал RT со ссылкой на договор о сотрудничестве.

На эти цели Европейская комиссия планирует выделить до 1,5 миллиона евро.

Реклама

«Для ускорения этого процесса и работы по расширенной реализации — например, участия в партнерской проверке и стресс-тестах — требуется регуляторная компетенция в области ядерной безопасности», — говорится в тексте документа.

Реклама

Авторы: