Специалист Землянский рассказал о последствиях отказа Польши от сотрудничества с РФ

Отказ от энергетического сотрудничества с Россией может обернуться проблемами для Польши. Об этом ИА Nation News рассказал украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский.

Польша намеревается отказаться от сотрудничества с Россией и получить энергетическую независимость. Контракт с Россией на поставки газа истекает в конце 2022 года, и Польша уже отказалась его продлевать.

Это поставит страну перед рядом проблем, считает эксперт. Первая из них — необходимость строительства собственных АЭС.

«Энергетическая независимость и независимость от российского газа — разные понятия. За угольную генерацию, насколько я знаю, Польша уже вынуждена рассчитываться. Думаю, после окончания ямальского контракта в конце этого года, с 2023 года проблемы не решатся, а только усугубятся. Если мы посмотрим по балансу, Польше будет не хватать порядка пяти миллиардов кубических метров», — уверен Землянский.