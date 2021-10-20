Специалист в области киберпространства появится в Грузии по рекомендации США

США планирует нанять специалиста в сфере цифровых технологий и киберпространства в свое представительство в Грузии. По сообщению Агентства по международному развитию (USAID), человек на этой должности будет продвигать американские приоритеты в области информационных технологий. Об этом написал RT.

«Старший советник в области цифровых технологий и киберпространства будет руководить усилиями USAID в Грузии по реализации цифровой стратегии и продвижению приоритетов миссии в сфере кибербезопасности», — говорится в документе ведомства.

Кроме того, специалисту предстоит налаживать партнерские связи с государственными учреждениями Грузии, частным сектором и гражданским обществом. Советник будет курировать 15 контрактов на программные мероприятия по направлениям цифрового развития и кибербезопасности, бюджет которых составит примерно 15 миллионов долларов.

На должность могут претендовать граждане США, которые должны получить допуск к информации правительства уровня «совершенно секретно».