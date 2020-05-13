Специалист спрогнозировал дальнейшее развитие отношений между Китаем и США

Эксперт убежден, что США используют пандемию коронавируса как предлог для усиления давления на Китай. Он также предполагает, что Соединенные Штаты давно задумывали санкции, нужен был какой-то повод, чтобы их «включить». По словам Маслова, своими действиями в виде санкций США показывают, что не могут конкурировать с Китаем в экономическом плане.

«Это поразительная история — что на фоне противодействия коронавируса и стагнации мировой экономики, когда страны, по идее, должны договариваться, США, наоборот, уходят в критическую ситуацию, пытаясь разъединиться максимальным образом. И это говорит о том, что у США нет никаких рыночных, экономических форм конкуренции с Китаем, кроме как пытаться заблокировать Китай», — пояснил эксперт.

Маслов предположил, что КНР и дальше продолжит протестовать и вести антиамериканскую пропаганду в мягком виде.