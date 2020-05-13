    13 мая 2020, 17:00

    Специалист спрогнозировал дальнейшее развитие отношений между Китаем и США

    Анастасия Кременчугская

    Алексей Маслов, и. о. директора Института Дальнего Востока РАН, в беседе с радио Sputnik предположил, как будут развиваться отношения между КНР и США после протеста МИД Китая.

    Эксперт убежден, что США используют пандемию коронавируса как предлог для усиления давления на Китай. Он также предполагает, что Соединенные Штаты давно задумывали санкции, нужен был какой-то повод, чтобы их «включить». По словам Маслова, своими действиями в виде санкций США показывают, что не могут конкурировать с Китаем в экономическом плане.

    «Это поразительная история — что на фоне противодействия коронавируса и стагнации мировой экономики, когда страны, по идее, должны договариваться, США, наоборот, уходят в критическую ситуацию, пытаясь разъединиться максимальным образом. И это говорит о том, что у США нет никаких рыночных, экономических форм конкуренции с Китаем, кроме как пытаться заблокировать Китай», — пояснил эксперт.

    Маслов предположил, что КНР и дальше продолжит протестовать и вести антиамериканскую пропаганду в мягком виде.