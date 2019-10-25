Специалист рассказал о причинах стремления США занять сирийские месторождения нефти

«Трамп неоднократно заявлял, что террористы ИГ* разгромлены именно Соединенными Штатами, но когда ему нужно, он говорит о возможном возрождении ИГ*. Настоящая цель США очевидна», — отметил Фитин.

США защитят нефтяные месторождения Сирии от боевиков ИГ* Подробнее

«У ИГИЛ* нет сил, чтобы захватить эти месторождения. Очевидная цель американцев — не дать сирийскому правительству восстановить контроль над своими природными ресурсами и получить доходы от реализации нефти, газа и другого сырья», — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно о намерениях Пентагона направить дополнительные силы в Сирию. Военные США начнут охранять нефтяные месторождения на северо-востоке страны от боевиков террористической организации «Исламское государство»*.

*ИГ / «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.