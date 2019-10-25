  • Специалист рассказал о причинах стремления США занять сирийские месторождения нефти

    25 октября 2019, 12:49

    Ольга Ситникова

    Специалист по Ближнему Востоку Владимир Фитин прокомментировал намерение Америки «взять под защиту» нефтяные месторождения Сирии, сообщила газета «Взгляд».

    «Трамп неоднократно заявлял, что террористы ИГ* разгромлены именно Соединенными Штатами, но когда ему нужно, он говорит о возможном возрождении ИГ*. Настоящая цель США очевидна», — отметил Фитин.

    США защитят нефтяные месторождения Сирии от боевиков ИГ*

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    «У ИГИЛ* нет сил, чтобы захватить эти месторождения. Очевидная цель американцев — не дать сирийскому правительству восстановить контроль над своими природными ресурсами и получить доходы от реализации нефти, газа и другого сырья», — подчеркнул эксперт.

    Ранее стало известно о намерениях Пентагона направить дополнительные силы в Сирию. Военные США начнут охранять нефтяные месторождения на северо-востоке страны от боевиков террористической организации «Исламское государство»*.

    *ИГ / «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.