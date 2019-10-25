Специалист рассказал о перспективах в отношениях России и Африки

«Перспективы самые широкие. Прежде всего, это восстановление отношений с африканскими государствами в самом широком формате и, как вы видите, глядя на количество делегаций (на саммите „Россия — Африка“ в Сочи, — ред.), это уже даже не региональный, а континентальный подход. Это дает выходы на рынки, возможность бизнесу развиваться, это дает новый импульс отношениям во всех областях, начиная с политического урегулирования, заканчивая экономическими и культурными связями. Это разговор на долгую перспективу. Если посмотреть более пристально, видится перспектива на три-пять лет достаточно серьезного рывка, если действительно заработает все, на что и был направлен этот саммит», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что на экономическом форуме «Россия — Африка» в Сочи глобальные проблемы стали обсуждаться на более высоком уровне.

«Привычный формат обсуждения международных вопросов совместными усилиями приобрел новый формат. С одной стороны оказалось государство, стремящееся занимать лидирующие позиции на международной арене, а с другой стороны — целый континент независимых, перспективных, молодых, амбициозных африканских государств и лидеров, которые приехали и с удовольствием принимали участие в обсуждении проблем, носящих глобальный характер», — подчеркнул Зданевич.

Ранее 23 октября два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил прибыли на южноафриканский аэродром Ватерклоф. По словам военных России, этот визит проводится с целью развития военного взаимодействия.