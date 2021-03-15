Специалист рассказал о «передвижении» песчаных бурь из Сахары в Европу

Кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о возможности «передвижения» песчаных бурь из Сахары в Европу.

Отмечается, что буря, которая привела к трагическим последствиям в минувшие выходные в Монголии, уже успела дойти до Пекина. Киселев объяснил, что в некоторых видах смерчей, песок захватывается «ветряными лапами» и переносится по воздуху. По его словам, то, в какие регионы может прийти циклон, зависит от особенностей циркуляции воздуха.

«Известны случаи, когда песчаные бури, которые имели место в Сахаре, отражались на юге Европы. Сам этот факт сомнений у ученых не вызывает, а вот масштабы и, соответственно, география переносов этих циклонов — тут я затрудняюсь сказать», — уточнил эксперт.

Как считает ученый, циклон, возникший в пустыне, вряд ли может появиться в Арктике. Это маловероятно из-за большого расстояния между территориями. В то же время в близлежащих к пустыне районах циклон может появиться.