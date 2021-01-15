Специалист рассказал, кто может стать преемником Дональда Трампа

Как считает эксперт, после захвата Капитолия сторонниками Трампа, глава страны стал «токсичной» фигурой в Республиканской партии. По его мнению, политик больше не сможет считаться неформальным лидером.

«На роль Трампа есть кандидаты. Например, Тед Круз, один из тех сенаторов, которые выступили против признания Джо Байдена президентом», — уточнил Макаркин.

Он отметил, что этот сенатор был соперником Трампа по республиканским праймериз в 2016 году. Позже он стал одним из его сторонников. Помимо прочего, потенциальным лидером государства является госсекретарь при Трампе Майк Помпео. Специалист напомнил, что до того, как занять должность директора ЦРУ, он был конгрессменом.

В минувшем году появились предположения, что Помпео будет избираться в сенат от Канзаса. Вместо этого он решил довести до конца свою работу на должности государственного секретаря.