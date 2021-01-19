Власти США сообщили о планах внести в свой черный список российское трубоукладочное судно «Фортуна». Юшков уверен, что это не помешает выполнить план проекта, информирует сайт «Утро.ру».

«Мы видим, что российская сторона подготовилась и к тому, что „Фортуна“ подпадет под санкции, и к тому, что „Академик Черский“ подпадет под санкции, потому что оба судна сменили собственника», — заметил специалист.

Как думает эксперт, если проблемы от ограничений и появятся, то лишь после окончания строительства трубопровода.

Напомним, что о намерении Штатов наложить запреты стало известно 19 января. Судно «Фортуна», которое может попасть под санкции, ранее было куплено у гонконгской компании, а затем передано другому владельцу в России.