Специалист рассказал, как РФ подготовилась к новым мерам США против «СП — 2»
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, как Россия подготовилась к новым американским санкциям против «Северного потока — 2», пишет сайт RT.
Власти США сообщили о планах внести в свой черный список российское трубоукладочное судно «Фортуна». Юшков уверен, что это не помешает выполнить план проекта, информирует сайт «Утро.ру».
«Мы видим, что российская сторона подготовилась и к тому, что „Фортуна“ подпадет под санкции, и к тому, что „Академик Черский“ подпадет под санкции, потому что оба судна сменили собственника», — заметил специалист.
Как думает эксперт, если проблемы от ограничений и появятся, то лишь после окончания строительства трубопровода.
Напомним, что о намерении Штатов наложить запреты стало известно 19 января. Судно «Фортуна», которое может попасть под санкции, ранее было куплено у гонконгской компании, а затем передано другому владельцу в России.