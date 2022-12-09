Мир 09 декабря 2022, 18:39 Специалист РАН рассказал о возможных последствиях монгольских протестов Специалист РАН Александр Воронцов: скорее всего, расследование доведут до конца

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Массовые митинги протестующих начались в столице Монголии 4 декабря, жители обвинили власти в коррупции и краже угля. Расследование по этому делу, скорее всего, доведут до конца, сообщил начальник отдела Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов «Парламентской газете».

По мнению эксперта, при расследовании дела о краже угля, ущерб от которой оценивается в 1,8 миллиарда долларов, общество ожидает ряд серьезных потрясений. Вероятнее всего произойдут различные «чистки» среди чиновников и парламентариев.

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Воронцов подчеркнул, что скорее всего Монголию ожидает реструктуризация правительства.

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