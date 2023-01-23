23 января 2023, 16:06
Специалист РАН объяснил решение понизить уровень дипломатических отношений России с Эстонией
Аналитик РАН Владимир Оленченко: Эстония «ведет линию» по ухудшению отношений с РФ
Министерство иностранных дел России заявило о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. Такое решение прокомментировал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT.
По словам аналитика, именно Эстония «ведет линию» по ухудшению и сокращению всякого рода дипломатических отношений с Россией.
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Оленченко подчеркнул, что у представителей дипломатии РФ данная ситуация вызывает определенную обеспокоенность и сожаление.
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Эстония
МИД РФ
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