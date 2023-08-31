Мир 31 августа 2023, 15:54 Специалист РАН Ананьева: Шаппс недолго будет занимать должность главы Минобороны Британии

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Министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс, которого премьер-министр Британии Риши Сунак назначил главой Минобороны, недолго будет занимать свой пост. Об этом сообщила руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в эфире радио Sputnik.

По ее словам, через год в Великобритании пройдут всеобщие парламентские выборы. Согласно данным опросов, консерваторы с большим отрывом их проиграют, поэтому назначение Шаппса на должность министра Минобороны ненадолго.

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Отмечается, что в 2015 году Шаппс также являлся заместителем главы министерства международного развития.